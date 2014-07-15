Спектакль о легендарном балетмейстере Рудольфе Нурееве покажут в МТЮЗе

Фото: teatrviktuka.ru

В среду, 16 июля, в МТЮЗе выступят актеры театра Романа Виктюка, которые представят зрителям спектакль "Нездешний сад" по пьесе Азата Абдуллина.

"Нездешний сад" - одна из самых успешных постановок Виктюка. Премьера состоялась 10 лет назад, а спектакль до сих пор идет с неизменным аншлагом. И, возможно, залогом успеха стала не только скандальная слава режиссера, но и имя главного героя постановки - легендарного артиста балета Рудольфа Нуреева, сообщает телеканал "Москва 24".

Эпатажный режиссер Виктюк лично обещал Нурееву поставить о нем спектакль. Хотя в биографии Рудольфа Нуреева есть несколько пикантных моментов, Виктюк обошел их стороной.

Спектакль "Нездешний сад" - о судьбе художника, об изгнании и великой силе духа, о конфликте гения и посредственности.

Балетный станок на сцене замкнут в круг. Главный герой балансирует на нем так, будто под ногами у него непрочный канат. Одна декорация включает в себя множество символов.

Добавим, что артисты театра Виктюка выступают на сцене МТЮЗа, так как в их родном театре на Стромынке идет реконструкция.

Начало спектакля в 19.00. Билеты от 750 рублей.

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