Спектакль о легендарном балетмейстере Рудольфе Нурееве покажут в МТЮЗе

Фото: teatrviktuka.ru
В среду, 16 июля, в МТЮЗе выступят актеры театра Романа Виктюка, которые представят зрителям спектакль "Нездешний сад" по пьесе Азата Абдуллина.
"Нездешний сад" - одна из самых успешных постановок Виктюка. Премьера состоялась 10 лет назад, а спектакль до сих пор идет с неизменным аншлагом. И, возможно, залогом успеха стала не только скандальная слава режиссера, но и имя главного героя постановки - легендарного артиста балета Рудольфа Нуреева, сообщает телеканал "Москва 24".
Эпатажный режиссер Виктюк лично обещал Нурееву поставить о нем спектакль. Хотя в биографии Рудольфа Нуреева есть несколько пикантных моментов, Виктюк обошел их стороной.
Спектакль "Нездешний сад" - о судьбе художника, об изгнании и великой силе духа, о конфликте гения и посредственности.
Балетный станок на сцене замкнут в круг. Главный герой балансирует на нем так, будто под ногами у него непрочный канат. Одна декорация включает в себя множество символов.
Добавим, что артисты театра Виктюка выступают на сцене МТЮЗа, так как в их родном театре на Стромынке идет реконструкция.
Начало спектакля в 19.00. Билеты от 750 рублей.
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История вопросаРудольф Нуреев – артист балета. В 1958 году начал солировать в театре имени Кирова, который ныне переименован в Мариинский театр. Нуреев так называемый "невозвращенец". В 1961 году, находясь на гастролях в Париже, он отказался возвращаться в СССР.
За границей Нуреев начал выступать в составе Королевского балета в Лондоне, несколько лет являлся директором балетной труппы парижской Гранд-опера.
В 1984 году у Ниреева обнаружили СПИД. Артист скончался 6 января 1993 года вблизи Парижа. Похоронен на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.
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