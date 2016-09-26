Телеведущая Татьяна Лазарева выступит на книжном кутеже "Страница 17"

Фото: m24.ru
Телеведущая Татьяна Лазарева прочтет отрывки из произведений современной русской литературы на книжном кутеже "17 страница" который пройдет в Культурном центре ЗИЛ. Об этом сообщается на сайте КЦ.
Какую именно книгу выберет Лазарева слушателям не скажут: им предстоит угадать автора и произведение. После чтений состоится дискуссия с участием приглашенных критиков и литературоведов.
Книжный кутеж "17 страница" – это серия публичных чтений современной русской литературы с участием известных актеров, журналистов, режиссеров, телеведущих, общественных деятелей и критиков. Приглашенный гость выбирает произведение и читает его гостям, начиная с 17 страницы, которая считается знаковой в каждой книге: это место библиотечного штампа. Идея такого подхода к чтению заключается в том чтобы доказать: хорошую литературу можно читать с любого места.
Время: 26 сентября, 20:00
Цена: бесплатно