Телеведущая Татьяна Лазарева выступит на книжном кутеже "Страница 17"

Фото: m24.ru

Телеведущая Татьяна Лазарева прочтет отрывки из произведений современной русской литературы на книжном кутеже "17 страница" который пройдет в Культурном центре ЗИЛ. Об этом сообщается на сайте КЦ.

Какую именно книгу выберет Лазарева слушателям не скажут: им предстоит угадать автора и произведение. После чтений состоится дискуссия с участием приглашенных критиков и литературоведов.

Книжный кутеж "17 страница" – это серия публичных чтений современной русской литературы с участием известных актеров, журналистов, режиссеров, телеведущих, общественных деятелей и критиков. Приглашенный гость выбирает произведение и читает его гостям, начиная с 17 страницы, которая считается знаковой в каждой книге: это место библиотечного штампа. Идея такого подхода к чтению заключается в том чтобы доказать: хорошую литературу можно читать с любого места.