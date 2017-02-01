Военные Таиланда задержали судно с российскими туристами

Фото: ТАСС/Zuma/Jack Kurtz

Военные Таиланда задержали судно Close Vita с российскими туристами, передает РИА Новости.

Задержание произошло во время высадки группы на пляж острова Рин в Сиамском заливе. При этом другая группа туристов уже играла на побережье острова в пляжный волейбол.

Отдыхающих заставили покинуть остров, сопроводив их судно до пристани Саттахип, после чего капитана и механика корабля передали полицейским, а туристов отпустили.

Инцидент был вызван тем, что остров Рин и еще несколько близлежащих островов являются полигоном Вооруженных сил.

Ранее вице-адмирал Ноппхадон Супхакон потребовал от туроператоров немедленно прекратить посещение закрытых территорий туристами, которые сами не понимают, куда их везут.

Местные туроператоры часто пытаются организовать для отдыхающих экскурсии на островах, принадлежащих ВМС – там даже возводят временные постройки, натягивают тенты и открывают кафе. Причина заключается в том, что за организацию бизнеса на закрытых территориях не нужно платить аренду. К тому же, такие пляжи обычно сохраняют первозданный вид в виду того, что их не посещают туристы.

