Военные Таиланда задержали судно с российскими туристами

Фото: ТАСС/Zuma/Jack Kurtz
Военные Таиланда задержали судно Close Vita с российскими туристами, передает РИА Новости.
Задержание произошло во время высадки группы на пляж острова Рин в Сиамском заливе. При этом другая группа туристов уже играла на побережье острова в пляжный волейбол.
Отдыхающих заставили покинуть остров, сопроводив их судно до пристани Саттахип, после чего капитана и механика корабля передали полицейским, а туристов отпустили.
Инцидент был вызван тем, что остров Рин и еще несколько близлежащих островов являются полигоном Вооруженных сил.
Ранее вице-адмирал Ноппхадон Супхакон потребовал от туроператоров немедленно прекратить посещение закрытых территорий туристами, которые сами не понимают, куда их везут.