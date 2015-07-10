"Утро": В Таганском парке начнутся тренировки по футболу для женщин

В Таганском парке начнутся тренировки по женскому футболу, сообщает пресс-служба Мосгорпарка.

Первое занятие для всех желающих состоится 12 июля, а проведет его тренер женской школы футбола Алла Филина. Бесплатные тренировки будут проходить каждое воскресенье, с 16.30 до 17.30 в Таганском парке, ведь именно там находится одно из самых больших футбольных полей с искусственным покрытием в ЦАО.

Женский футбол стал активно развиваться с 1970-х годов, а до этого считался по преимуществу мужской игрой. Сегодня существует несколько кубков среди женских команд в этом виде спорта, но общемировой характер, как это случилось с мужским футболом, женский пока что не приобрел.