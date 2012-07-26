"Муз ТВ" будет преобразован в молодежный канал "Ю"

ИТАР-ТАСС

Этой осенью существующий с 1996 года канал "Муз ТВ" будет переименован в канал "Ю". Об этом газете "Коммерсантъ" рассказал генеральный директор "Муз ТВ" Андрей Димитров. Практически все нынешние телепередачи сохранятся, их целевой аудиторией по-прежнему будут люди 11-34 лет, но визуальный облик канала и его подача существенно изменятся.

Как пояснил Димитров, перезапуск обусловлен тем, что уже сейчас музыкальные клипы занимают в эфире канала незначительное место. Канал, по сути, давно является молодежным, а не музыкальным. По данным TNS Russia, самыми популярными программами "Муз ТВ" за первые пять месяцев 2012 года были сериал "Зачарованные", реалити-шоу "Топ-модель по-русски" и "Адская кухня", а также передача "10 поводов влюбиться". По выходным канал транслирует художественные фильмы.

Однако холдинг ЮТВ, которому принадлежит "Муз ТВ", не собирается отказаться от бренда полностью. Под таким названием компания рассчитывает "возродить легенду" этой же осенью, запустив в кабеле канал, транслирующий преимущественно клипы и музыкальные передачи. По словам гендиректора "Муз ТВ", сейчас ведутся переговоры с кабельными провайдерами.

Сколько будет потрачено на запуск "Ю" и кабельной версии "Муз ТВ", в ЮТВ не раскрывают. Как оценивает топ-менеджер одного из федеральных каналов, полная смена эфирного дизайна может стоить до 10 миллионов рублей. Однако, по словам менеджера, расходы могут увеличиться на порядок, поскольку новый бренд потребует рекламной поддержки. Кроме того, при создании кабельного канала придется платить провайдерам за допуск в сеть.

Главный "музыкальный" конкурент канала на российском рынке — вещающий в стране с 1998 года MTV — также давно свел показ клипов к минимуму. "Музыка не дает рейтингов",— объяснял в свое время газете "Коммерсантъ" президент "ПрофМедиа" (компании, владеющей MTV) Рафаэль Акопов. Неназванные собеседники газеты, связанные с телевизионным рынком, считают, что в 2013 году "ПрофМедиа" может отказаться от бренда MTV. Если это произойдет, то на российском центральном телевидении не останется ни одного, хотя бы формально музыкального канала.