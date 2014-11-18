Обновление домов: общественники обсудили изменение системы капремонта

Фото: m24.ru/Александр Сивцов

Общественная палата Москвы поддержала введение платы за капитальный ремонт в многоквартирных домах, сообщает корреспондент M24.ru.

Во время заседания во вторник Общественная палата Москвы рассмотрела открытые письма от столичных ТСЖ и управляющих компаний с требованиями законодательно включить плату за капитальный ремонт дома в ежемесячную квартплату. По словам представителей ТСЖ, если это не будет сделано, то Москве может грозить коммунальный коллапс. Напомним, сейчас москвичи ежемесячно оплачивают только расходы на текущий ремонт зданий, а для проведения капитального ремонта собственникам квартир необходимо оплатить не менее 5% стоимости работ..

Как выяснилось на заседании, Москва остается одним из немногих регионов, где до сих пор не ввели плату за капитальный ремонт. При этом российское законодательство требует, чтобы плата за капремонт была введена до конца года.

По словам главы комиссии по развитию ЖКХ Общественной палаты Москвы Степана Орлова, все субъекты России, кроме Москвы и Крыма, уже создали свои региональные системы капремонта многоквартирных домов.

"Мы максимально оттягивали этот момент, но сейчас все понимаем, что другого выхода нет”, - сказал он.

В Общественной палате обсудили вопрос финансирования капремонта

Стоит отметить, что в большинстве регионов собственники жилья уже ежемесячно отчисляют средства в фонд капитального ремонта. Предполагается, что эти фонды станут гарантией того, что все дома в городе будут отремонтированы.

Сейчас весь капитальный ремонт в столице выполняется за счет городского бюджета. Но эти субсидии не могут обеспечить всего объема работ, да и в самом законодательстве России оплата капитального ремонта возложена на собственников жилья.

Орлов отметил, что решение о сроке создания региональной системы должна принять Мосгордума, но окончательное решение будет принимать правительство Москвы.

Председатель комиссии пояснил, что для начала необходимо рассчитать размер взноса, который будут платить собственники за ремонт, а также определить меры социальной поддержки граждан.

"Цена за капремонт должна быть экономически обоснована, но взносы, которые будут платить москвичи, должны быть по силам нормальной московской семье", - подчеркнул Орлов.

Депутат Госдумы Елена Николаева отметила, что город должен изыскать средства для оплаты субсидий для малоимущих.

В свою очередь депутат Мосгордумы Ярослав Кузьминов добавил, что не менее важным является и вопрос качества работ, а также их сроки.

"Мы должны рассматривать не готовность москвичей участвовать. Люди готовы платить за качественный ремонт в своих домах. Но их волнует неопределенность: мы заплатим, но когда мы получим результат?", - сказал он.

В ближайшее время эксперты должны рассмотреть вопросы о сроках ремонта, размерах платы, списке работ и контроле качества и предоставить доклад в Общественную палату Москвы и МГД.

Добавим, что, по оценке специалистов, стоимость ремонтных работ, финансируемых за счет взносов жильцов, составляет не менее 7,5 тысяч рублей на квадратный метр. Это соответствует размеру взноса в 20 рублей на квадратный метр в месяц. С учетом затрат на утепление крыш, укрепление несущих конструкций, разработку проектной документации и строительный контроль размер вноса может составить до 25 рублей на квадратный метр.