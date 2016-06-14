На юго-западе Москвы жителям дома вернули 1 млн рублей переплаты за отопление

Жителям дома на улице Азовская вернули более 1 миллиона рублей переплаты за отопление, сообщает пресс-служба Мосжилинспекции.

Вопросы по оплате коммунальных услуг возникли у жильцов многоквартирного дома по адресу: улица Азовская, дом 24, корпус 2. По обращению жителей инспекторы ведомства провели документарную проверку и установили, что размер платы, начисленной потребителям, превысил фактический расход тепловой энергии.

Как выяснилось, товарищество собственников жилья (ТСЖ) "На Азовской" не проводило обязательную корректировку платы за отопление с 2013 по 2015 годы.

По предписанию Мосжилинспекции ТСЖ выполнило перерасчет. В результате жильцам возвращена переплата в сумме 1,184 миллиона рублей.

Напомним, в марте жителям района Фили-Давыдково вернули 435 тысяч переплаты за теплоэнергию. Тогда управляющая организация дома 36 по Аминьевскому шоссе не учитывала показания общедомового прибора учета тепловой энергии и начисляла плату произвольно.