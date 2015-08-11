Городские власти впервые применили силу при освобождении жилого помещения

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Власти Москвы впервые применили силу при освобождении жилого помещения, в котором незаконно проживали постояльцы. Об этом сообщает МИА "Россия Сегодня" со ссылкой на представителя департамента городского имущества столицы.

Как отмечается, квартира площадью более 100 квадратных метров, в которой проживали неустановленные лица, располагается по адресу: улица Покровка, дом № 9, строение 2, и находится в собственности города. При этом, на момент плановой проверки в помещении проводились ремонтные работы.

Ведомство неоднократно уведомлял местное ТСЖ о необходимости освободить помещение, однако организация проигнорировала требование. Таким образом, освобождать квартиру пришлось сотрудникам департамента совместно с ЧОП и представителями полиции Центрального округа.

Власти поменяли входные замки, была проведена опись имущества, среди которого оказалась резная мебель, а также чучело медведя. Все обнаруженное имущество будет отправлено на склад хранения департамента.

Еще один нетипичный случай произошел на днях на юго-востоке столицы. Жители одного из столичных домов сумели добиться пересчета платежей за отопление. В итоге собственникам вернут почти 4 миллиона рублей компенсаций за период с 1 апреля 2012 года по 31 декабря 2014 года.

Как отмечается, дом по адресу: 1-я Новокузьминская, дом № 6, корпус 2 был оборудован общедомовыми приборами учета тепловой энергии (ОДПУ), однако начисления производились исходя из норматива расхода тепловой энергии.