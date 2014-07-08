ТСЖ оштрафовали на 50 тысяч рублей за сауну на чердаке

Фото: Госжилинспекция МО

ТСЖ нелегально оборудовало себе офис с сауной на чердаке жилого дома в Красногорске. Кроме того, собственники верхних квартир здания обустроили над подъездами дополнительные жилые комнаты, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

Техпомещения дома номер 6 по улице Школьная, переоборудованные под комнаты, были соединены лестницами с квартирами, расположенными на последних этажах дома. Собственники также возвели стены, не предусмотренные планом планировки строения.

В офисе с сауной, также появившемся на чердаке, разместились сотрудники ТСЖ, которое управляет домом.

Фото: Госжилинспекция МО

Во время проведения инспекторами проверки собственники квартир и сотрудники ТСЖ не смогли предоставить документы, подтверждающие согласование перепланировки и возможность использования технических помещений в тех целях, в которых они использовались.

Госжилинспекция оштрафовала ТСЖ "Наш Дом" на 50 тысяч рублей и предписала до октября привести чердаки в соответствие с проектной документацией.