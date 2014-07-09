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Фестивали

09 июля 2014, 19:01

Уличные спектакли по произведениям классиков покажут в Столешниковом

Столешников переулок Лучший город Земли летние фестивали свежий воздух время с детьми фестивали и праздники

Фото: lgz-moscow.ru

12 июля Столешников переулок примет фестиваль "Открытые улицы". Москвичи и гости столицы смогут увидеть в этой пешеходной зоне спектакли, вдохновленные классическими произведениями мировой литературы.

Уличные театры, в частности, лаборатория "Театрика", покажут героев Гете, Лопе де Веги, Томаса Манна. Питерский театр OddDance в своем спектакле "Человек по имени" в качестве главного героя выбрал Льюиса Кэролла – создателя "Алисы в стране чудес". Первая Детская Медиалаборатория представит постановку "Страна Джамблей" по мотивам лимериков Эдварда Лира. Абсурдные стихи автора разыграют дети в возрасте от 7 до 11 лет.

За музыкальную составляющую фестиваля будут отвечать квартет Douce Ambiance De Moscou - он исполнит произведения классического французского шансона - и проект L. E. T. O. Последний представит программу оригинальных песен, наполненных светлой и позитивной энергией оркестров середины XX века.

Проект "Открытые улицы" пройдет в рамках "Лучшего города Земли". Это событие объединяет фестивали стрит-арта, уличного театра, музыки и танцев, а также разные мероприятия в парках и административных округах. Каждую летнюю пятницу на столичных пешеходных зонах выступают музыканты, в том числе перкуссионисты и ударники, джазово-электронные коллективы и другие исполнители.

"Открытые улицы" пройдет в Столешниковом с 17.00 до 22.00. Фестиваль будет продолжаться все лето, перемещаясь с одних зон города в другие.

Расписание проведения фестиваля этим летом:

  • 19 июля – Камергерский переулок
  • 26 июля – Никольская улица
  • 2 августа – Камергерский переулок
  • 16 августа – Патриаршие пруды
  • 23 августа – Тверская площадь, Столешников переулок (до ул. Б. Дмитровка)
  • 30 августа – Улица Кузнецкий мост

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Сюжет: Фестиваль "Лучший город Земли": от музыки и театра до стрит-арта

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