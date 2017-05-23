Слухи о получении Стивеном Сигалом "дальневосточного гектара" назвали абсурдом

Фото: ТАСС/Zuma/Panoramic

Представитель актера Стивена Сигала Анар Рейбанд опроверг сведения о получении артистом "дальневосточного гектара", сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что такую информацию нужно согласовывать. По его словам, то, что кто-то пользуется именем Сигала без разрешения, абсурдно.

Ранее сообщалось, что Сигал рассказал о планах по получению "дальневосточного гектара", на котором он якобы хочет построить многофункциональный спортивный комплекс.

Российское гражданство актер получил в конце 2016 года.