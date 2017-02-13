Стинг, Джон Ледженд и Джастин Тимберлейк выступят на вручении премий "Оскар"

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Стинг, Джон Ледженд и Джастин Тимберлейк выступят 89-й церемонии вручения премий "Оскар". Об этом сообщается в твиттере Американской киноакадемии.

Музыканты исполнят саудтреки к фильмам, номинированным в различных категориях: Стинг выступит с композицией The Empty Chair, написанной для ленты "Джим: История Джеймса Фоули", Джастин Тимберлейк споет сингл Can`t Stop the Feeling из мультфильма "Тролли", а Джон Ледженд, сыгравший в "Ла-Ла Ленде", представит сразу две музыкальные темы из этой картины.

Также появилась информация, что Академия готова отменить традиционный праздничный ужин оскаровских победителей в поддержку беженцев. Это решение связано с новыми законами, ограничивающими въезд на территорию США граждана Ирана. Согласно этим ограничениям, церемонию не сможет посетить иранский режиссер, лауреат премии Асгар Фархади.

Ранее сообщалось, что фильм "Ла-ла Ленд" стал лауреатом премии BAFTA.