На стадионе "Спартака" половину мест займут владельцы абонементов

Фото: ИТАР-ТАСС

Руководство "Спартака" рассчитывает, что на новом стадионе клуба половину мест будут занимать владельцы абонементов. Об этом рассказал генеральный директор "Открытие Арены" Андрей Федун.

"Хотелось бы минимум половину мест на стадионе заполнять через абонементную программу. Но какое-то количество билетов в любом случае должно поступать в свободную продажу, чтобы приходили новые люди", - приводит слова Федуна официальный сайт "Открытие Арены".

Генеральный директор стадиона отметил, что цена абонементов на будущий сезон не претерпит существенных изменений.

Федун подчеркнул, что станция метро "Спартак" будет открыта несколько раньше стадиона. На арене будет создана "некурящая зона" - то есть, курить запретят на всех трибунах.

Напомним, стадион "Спартака" строится в Тушино с 2010 года. Окончание работ запланировано на май 2014 года. Вместимость стадиона составит 44 тысячи человек. В матче-открытии новой арены "красно-белые" планируют сыграть с английским "Манчестер Юнайтед".