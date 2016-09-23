Группа "Сплин" выпустила новый альбом "Ключ к шифру"

Фото: instagram.com/spleanband

Петербургская группа "Сплин" 23 сентября официально представила новый альбом под названием "Ключ к шифру". Новая пластинка уже доступна для покупки в iTunes.

В альбом вошло 15 композиций, записанных на собственной студии группы в Санкт-Петербурге. Музыканты обещают, что начиная с седьмого октября на официальном сайте группы можно будет заказать пластинку в авторской версии, куда войдет еще один бонус–трек.

Тур в поддержку нового альбома стартует в конце сентября. В Москву же "Сплин" планирует приехать с концертом только весной следующего года.

Видео: YouTube/пользователь: Официальный канал группы Сплин