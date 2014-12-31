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Культурное наследие

31 декабря 2014, 15:20

Световую проекцию Спасской башни сохранят до утра 1 января

Спасская башня ФСО РФ культурное наследие световая проекция

Фото:ТАСС/Илья Питалев

Световая проекция Спасской башни будет работать с 18.00 31 декабря до 08.00 1 января, сообщил ТАСС официальный представитель Федеральной службы охраны (ФСО) Сергей Девятов.

"Световые пушки и компьютеры спроецируют изображение Спасской башни на ткань, которой она закрыта", - сказал Сергей Девятов. Он отметил, что эффект от светового шоу будет весьма реальным - стрелки на курантах будут двигаться точно по минутам.

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Ранее глава департамента СМИ и рекламы Владимир Черников сообщал M24.ru, что световую проекцию Спасской башни Кремля включат вечером 31 декабря. По его словам, на Красной площади будут применяться новые технологии инсталляции, которые москвичи уже видели в ходе фестиваля "Круг света" на Большом театре, МГУ им. Ломоносова и ВДНХ.

Напомним, в начале декабря Спасскую башню и Кремлевские куранты закрыли строительными лесами. Постройки попали во второй этап реставрационных работ. Реставрация циферблатов продлится до весны 2015 года. Ранее были отреставрированы Угловая Арсенальная и Троицкая башни, а также часть стены вдоль Неглинки до Троицких ворот.

Анатолий Федотов

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