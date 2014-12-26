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Москва 24

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Социальная сфера

26 декабря 2014, 16:25

Световую проекцию Спасской башни запустят вечером 31 декабря

Спасская башня Владимир Черников Новый год социальная сфера световая проекция

В новогоднюю ночь Спасская башня "оживет" в виде световой проекции

Световую проекцию Спасской башни Кремля включат вечером 31 декабря - примерно в 18-19 часов. Об этом M24.ru сообщил глава департамента СМИ и рекламы Владимир Черников.

"Сейчас работы по подготовке к запуску идут полным ходом, вечером 31 декабря световая проекция будет запущена", - сказал Черников. По его словам, на Красной площади будут применяться новые технологии инсталляции, которые москвичи уже видели в ходе фестиваля "Круг света" на Большом театре, МГУ им. Ломоносова и ВДНХ.

"Как именно будет выглядеть Спасская башня, пока сюрприз. Приходите и увидите", - добавил Черников.

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26 декабря официальный представитель ФСО Сергей Девятов рассказал, что власти думают вывести на Спасскую башню ее собственную световую проекцию, в том числе с изображением идущих курантов. Стрелки часов на световом изображении курантов будут двигаться и когда они достигнут цифры "12", раздастся колокольный перезвон.

Напомним, Спасскую башню и кремлевские куранты закрыли строительными лесами в начале декабря. Однако реставрация не повлияет на работу часов - москвичи услышат бой курантов на Новый год. Реставрация циферблатов продлится до весны 2015 года. Примерно в марте-апреле Спасская башня снова откроется после реставрации.

Из-за реставрации Спасской башни традиционное новогоднее обращение Владимира Путина может пройти на другом фоне. Пресс-секретарь президента не стал раскрывать, где Путин будет произносить свою предновогоднюю речь.

Анатолий Федотов

Сюжет: Новый год – 2015

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