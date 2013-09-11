Президентский оркестр отмечает 75-летие

Президентский оркестр Фото: M24.ru

Президентский оркестр - музыкальная визитная карточка нашей страны. Оркестр участвует в государственных и общественно значимых мероприятиях, достойно представляет Россию на крупнейших международных фестивалях и форумах и ведет активную концертную просветительскую деятельность, знакомя публику с русской и зарубежной классикой. Сегодня его коллектив принимает поздравления с юбилеем - оркестру исполняется 75 лет.

Свое нынешнее название - Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны России - оркестр получил только в 1993 году. Тогда же его "домом" стала самая высокая башня Кремля - Троицкая, где расположены репетиционные залы и студии звукозаписи. Руководит оркестром заслуженный артист РФ Антон Орлов. Основная задача оркестра - выступление на мероприятиях с участием президента России и других высших руководителей страны.

Впрочем, простые москвичи и гости столицы тоже могут услышать филигранную игру оркестрантов. В Москве недавно завершился международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня", который как раз открывал своим выступлением Президентский оркестр. Также с 2007 года он является участником абонементных концертов Московской государственной филармонии.

Президентский имеет в своем составе три полноценных оркестра: симфонический, духовой и эстрадно-симфонический. К каждому визиту глав зарубежных стран они готовят специальную программу, которая обязательно включает национальную музыку страны гостя.

Кроме "протокольных" выступлений, оркестр ведет активную гастрольную деятельность. В 1997 по 2002 год коллектив принимал участие в концертах Всероссийского фонда культуры "Звезды в Кремле", которые проходили во Владимирском и Георгиевском залах Большого Кремлевского Дворца и Грановитой палате. Вместе с ним выступали Елена Образцова, Зураб Соткилава, Любовь Казарновская, Анна Нетребко и другие. Президентский оркестр играл в концертных программах мировых оперных звезд Лучано Паваротти и Андреа Бочелли.

Президентский оркестр и группа Scorpions на Красной площади. Фото: ИТАР-ТАСС

С эстрадно-симфоническим составом Президентского оркестра выступали Иосиф Кобзон, Людмила Гурченко и Тамара Гвердцители и другие. Он участвовал в смелых музыкальных экспериментах: с ним пели звезды мировой эстрады Кен Хенсли и группа Scorpions.

В день рождения коллектив оркестра поздравил Владимир Путин.