Полузащитник "Спартака" Ким Чельстрем намерен перейти в "Арсенал"

Ким Чельстрем и Валерий Карпин. Фото: ИТАР-ТАСС

Полузащитник московского "Спартака" Ким Чельстрем может сменить клуб в текущее трансферное окно. В услугах игрока заинтересован лондонский "Арсенал".

Наставник "канониров" Арсен Венгер видит в Чельстреме замену немецкому полузащитнику Юлиану Дракслеру, который отказался покидать "Шальке-04" ради перехода в "Арсенал", пишет Daily Mail.

Напомним, ранее сообщалось, что Чельстрем может продолжить карьеру в турецком "Бурсаспоре". Руководство турецкого клуба уже достигло предварительной договоренности с московской командой, но в итоге сделка была заблокирована - "Бурсаспор" счел финансовые требования "Спартака" завышенными.

В текущем сезоне Российской футбольной премьер-лиги Чельстрем провел 10 матчей, в которых забил один гол - в ворота санкт-петербургского "Зенита".