Мэрия Казани признала, что допустила ошибки при осмотре фанатов "Спартака"

ТАСС/ Антон Новодережкин

Мэр Казани Ильсур Метшин признал, что по ходу матча 1-го тура Премьер-лиги между "Рубином" и "Спартаком" были допущены ошибки при осмотре болельщиков "красно-белых", заявил исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан.

В четверг на стадионе "Казань-Арена" пройдет матч 1/8 финала Кубка России "Рубин" - "Спартак". Предыдущий матч этих команд в Казани 1 августа был омрачен скандалом, связанным с поклонниками московского клуба. Так, сотрудников полиции уличили в том, что они раздевали болельщиц догола во время досмотра перед матчем.

"На совещании было официальное заявление мэра города о том, что действительно были допущены ошибки. Сегодняшний матч позволит нам как раз провести работу над ошибками. Сделаем так, чтобы все ошибки, допущенные и правоохранительными органами, и активным болельщиками, не допустить сегодня. И создать атмосферу праздника на стадионе.

Все мероприятия такого рода определены законом и инструкциями. Называется это "осмотр", а не "досмотр". Мы попросили, чтобы в случае возникновения недопонимания или нарушений немедленно сообщали должностным лицам, комиссарам матча, чтобы можно было принять экстренные меры, и люди чувствовали себя в комфорте и безопасности", - рассказал Чебан.

29 октября болельщица "Спартака" Екатерина Степанова сообщила, что подала в суд на Министерство внутренних дел Татарстана за поведение сотрудников полиции в преддверии матча 1-го тура.

Отметим, что это не первый случай столь "тщательного" досмотра, которому подвергаются болельщики "Спартака" в Казани. Так, на матче "Рубин" - "Спартак" в декабре 2012 года сотрудники полиции заставляли людей раздеваться при досмотре и стоять без обуви на холодном кафеле.