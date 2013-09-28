Московский "Спартак" в гостях проиграл "Зениту" - 2:4

Фото: ИТАР-ТАСС

В Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский" состоялся матч между командами, занимающими первое и второе места в чемпионате России по футболу - "Зенитом" и "Спартаком". В упорной борьбе победу одержали хозяева со счетом 4:2.

Обе команды испытывали некоторые кадровые проблемы перед матчем - у "Зенита" не мог сыграть Широков, а у "Спартака" травмированных наберется на целый резервный состав - Коста, Боккетти, Таски, Ромуло и еще несколько игроков.

"Сине-бело-голубые" начали активнее и уже на третьей минуте могли повести в счете, но "Спартак" спасла самоотверженная игра Песьякова, отбившего опасный удар с линии штрафной.

На 16-й минуте Кержаков забил 208-й, рекордный гол в чемпионатах России, но он был отменен из-за офсайда. Стоит отметить, что положение "вне игры" было достаточно сомнительным.

Тем не менее, Кержаков не собирался останавливаться. Спустя четыре минуте он все же поразил ворота москвичей, и на этот раз рефери Егоров ничего криминального в его действиях не усмотрел. Форвард "Зенита" получил мяч на углу штрафной, сместился к центру и нанес несильный удар. Песьяков растерялся и пропустил сферу между ног - 1:0 в пользу хозяев.

Пропущенный гол изменил течение игры - инициатива перешла к "Спартаку". На 29-й минуте Макгиди отпасовал на Чельстрема, который метров с 20 нанес удивительный по точности удар прямо в угол ворот Лодыгина. Голкипер пытался достать мяч, но не смог дотянуться до него даже кончиками пальцев.

Концовка тайма прошла в равной игре. "Зенит" старался комбинировать перед штрафной москвичей и вывести на удар Халка или Кержакова, а "Спартак" явно делал ставку на дальние удары - "красно-белые" при первой удобной возможности били по воротам Лодыгина.

Вторая двадцатиминутка началась с того, что Мовсисян вышел один на один с вратарем "Зенита", но не сумел попасть в пустые ворота. В ответной атаке мяч каким-то чудом не оказался в воротах "Спартака" - Данни уже готовился забивать в пустую "рамку", но сзади подкатился Паршивлюк и опередил зенитовца.

Тем не менее, гол хозяев все-таки случился, а его автором стал Халк. Бразильцу никто не мешал пробить с линии штрафной, а удары с такой дистанции у него получаются по-настоящему красивыми - 2:1.

Не успели игроки "Зенита" как следует отпраздновать забитый мяч, как тут же получили гол в свои ворота. Озбилиз двумя движениями обыграл Губочана на углу штрафной, продвинулся к воротам и прострелил на Мовсисяна. Нападающему оставалось только подставить ногу - 2:2.

В этом удивительно зрелищном матче победу могла одержать любая из команд, но удачливее оказался "Зенит". На 81-й минуте в результате красивой комбинации мяч дошел до Шатова, который прокинул сферу мимо Жоао Карлоса и пробил в противоход Песьякову - 3:2.

"Спартак" бросился отыгрываться, позабыв о защите, за что тут же поплатился. Халк убежал в прорыв, столкнулся с защитником "красно-белых", но успел отдать пас на Данни, который вышел на рандеву с Песьяковым. Зенитовец легко обыграл вратаря и закатил мяч в пустые ворота, установив окончательный счет - 4:2 в пользу "Зенита".

Таким образом, "Спартак" остается на второй позиции с 23 очками после 11 игр, а "Зенит" набирает 26 очков и возглавляет турнирную таблицу.