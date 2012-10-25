Московский "Спартак" разгромил "Автомобилист" в матче чемпионата КХЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве 24 октября состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между московским "Спартаком" и "Автомобилистом" из Екатеринбурга. Столичные хоккеисты одержали разгромную победу со счетом 6:1.

Судьба встречи была решена еще в первом периоде, когда в воротах екатеринбуржцев побывали сразу четыре шайбы. Отличились Мамкин, Левандовский, Жуков и Желдаков, сообщает "Р-Спорт".

Во втором периоде гостям удалось отыграть одну шайбу. Автором гола стал Игорь Емелеев.

В заключительном периоде инициатива снова перешла к москвичам. "Спартак" усилиями Медведева и Петрова довел счет до неприличного - 6:1.

Следующую встречу подопечные Сидоренко проведут 29 октября в Санкт-Петербурге против местного СКА.