25 июня 2015, 17:14

Спорт

Московский "Спартак" намерен продать Кариоку

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Московский "Спартак" не намерен продлевать контракт с полузащитником Рафаэлем Кариокой. В настоящее время игрок выступает на правах аренды за бразильский "Атлетико Минейро", сообщает "Чемпионат".

Срок аренды Кариоки истекает 31 июля, но "красно-белые" дали понять бразильцам, что не собираются продлевать соглашение. Клуб устраивает только вариант с продажей Кариоки.

"Спартак" хочет выручить за Кариоку около 7 миллионов евро. Альтернативой является обмен полузащитника на 19-летнего нападающего Карлоса Карвалью.

О реакции "Атлетико Минейро" на предложение "Спартака" не сообщается.

Стоит отметить, что Кариока был железным игроком основы при Валерии Карпине, но Мурату Якину его таланты не пригодились. Сам футболист также высказывался о том, что хочет вернуться в Бразилию.

Спартак контракты Рафаэл Кариока

