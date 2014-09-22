"Открытие Арена": Кого сделает богаче новый стадион "Спартака"

Фото: M24.ru

Новый стадион "Спартака" принял уже второй официальныq матч. Закончилась, правда, игра не очень удачно для хозяев. Однако это не отменяет того факта, что "Спартак" уже второй раз играет на своем стадионе, которого у команды не было никогда. Верный болельщик "красно-белых", а по совместительству экономический обозреватель M24.ru Константин Цыганков отвечает на вопрос, как появление собственного стадиона поможет народной команде с экономической точки зрения и откуда вообще берут деньги большие спортивные клубы.

Почти месяц прошел с момента открытия стадиона "Открытие Арена", в миру более известного как "Спартак". Его появление стало самым важным и долгожданным событием для красно-белой торсиды с 2001 года, когда народная команда в последний раз становилась чемпионом страны. Принесет ли этот стадион команде и ее болельщикам десятое чемпионство – покажет только время и упорство футболистов. Об этом говорить – бессмысленно. А вот принесет ли "Открытие Арена" команде "Спартак" дополнительный доход, станет ли клуб богаче, можно спрогнозировать.

Если мы обратим внимание на структуру дохода серьезного европейского клуба (например, "Ливерпуля" или "Реала"), то увидим, что более 30% денежных поступлений приходятся на продажу прав на телевизионные трансляции – как телеканалам внутри страны, так и зарубежным. У таких команд как "Барселона", "Манчестер Сити" и других грандов футбольного мира эта статья доходов может быть даже выше 50% - все зависит от успехов команды в своем чемпионате и еврокубках.

Остальные доходы различаются, в зависимости от клубов и чемпионатов, поэтому четкую градацию составить нельзя. Если команда регулярно участвует в еврокубках (особенно в Лиге чемпионов), то ей обеспечена солидная прибавка к бюджету – например, в групповом турнире она автоматически получает 8,6 млн евро, за победу в матче – 1 млн евро, за ничью – 500 тыс евро. Ну и так далее, с повышающим коэффициентом – за победу в 1/8, 1/4, полуфинале и финале, а если не за победу, то, как минимум, за участие.

При этом какой современный и уважающий себя клуб против того, чтобы им владел богатый дядька? Особенно если он арабский шейх. Это называется – спонсорские деньги. Откуда у ПСЖ миллионы долларов на суперзвезд? Как "Зенит" купил Халка? В чем феномен "Манчестер Сити"? Ответ на эти вопросы кроется в их владельцах, которые не жадничают и вкладывают серьезные деньги в развитие своих клубов.

В случае финансовых проблем (или просто при желании заработать) футбольный клуб может начать продавать своих звездных и не очень игроков. Конечно же, не каждый может позволить себе купить Халка, но тот же "Арсенал" Арсена Венгера много лет таким образом зарабатывал неплохие деньги – покупал за дешево молодых и перспективных игроков, превращая за пару лет в звезд футбола и продавая их в другие клубы Англии и мира.

Любой уважающий себя клуб также занимается коммерческой деятельностью, в которую входи продажа атрибутики, сувениров и иной продукции, связанной с клубом, а так же рекламные контракты – размещение баннеров и рекламной символики на стадионах, шарфиках и футболках команды.

И вот, наконец – стадион. Да, команда, конечно же, получает деньги от продажи билетов и деятельности коммерческих организаций в подтрибунных помещениях (типа продажи газировки и сосисок в тесте). Взять тот же чемпионат Германии. Одна из главных статей дохода флагмана немецкого клубного футбола "Баварии" - как раз идет продажа билетов и абонементов на матчи клуба. Не говоря уже о возможности отдать стадион в аренду другим футбольным командам или для проведения музыкальных концертов и других мероприятий. Вот только дьявол, как говорится, кроется в деталях – все зависит от того, как юридически выстроены отношения клуба, его владельцев, и акционеров.

А вот теперь посмотрим на "Спартак" и на все остальные российские клубы. Нет смысла сравнивать доход от продажи права на трансляцию матчей на российском ТВ с той же Испанией или Англией – у нас за это платят объективно немного. Хотел написать "копейки", но рука не поднялась. Как Спартак играет в еврокубках, мы прекрасно знаем, и хотя, "Валера, верим" (я знаю, что у нас новый тренер, но привык я к этой фразе), денег с этого "Спартаку" не видать еще долго. Можно, конечно, попробовать продать Дзюбу за $15 млн в "Барселону", но кто его возьмет? Нет, миллионов за 6-7 могут купить, скажем, в Леверкузенский "Байер", но кто тогда, в "Спартаке" забивать то будет? С коммерческой деятельностью у "Спартака" все гораздо лучше, один только контракт с фирмой Herbalife чего стоит, не говоря о продажах абонементов и атрибутики. Здесь бизнес-машина Леонида Федуна работает очень даже неплохо.

И вот, наконец, стадион. Я не зря заговорил о юридических тонкостях. Простым языком получается так – стадион "Открытие Арена" - это одно юридическое лицо. ФК "Спартак Москва" - другое. У них есть свои учредители и владельцы. И насколько я смог изучить вопрос ОАО "Спартак" не владеет стадионом "Открытие-арена". Всем, по сути, владеет один человек. Скажите, как его зовут? Конечно же, Леонид Арнольдович Федун. И смысл здесь очень простой – его компании и предприятия (ФК "Спартак", "Открытие-арена", гостиницы и тренировочные поля, которые будут построены вокруг стадиона) будут приносить бизнесмену доход. На официальном сайте Спартака вы даже можете найти вкладку "Бизнес", где есть много возможностей, чтобы вложиться и со временем заработать. Это бизнес-машина. И чем больше будет доход Федуна, тем больше вероятность, что какую-то часть своего дохода он отправит в бюджет клуба на покупку новых игроков, тренеров и специалистов. Или нет, не захочет он этого делать. Хотя, как минимум за аренду других стадионов для проведения домашних игр "Спартак" уже не будет платить..

Футбол в мире уже давно поставлен на коммерческие рельсы и не стоит этому удивляться. Ну а как вы хотите платить Роналдо, Месси, Руни миллионы долларов зарплаты? На какие деньги летать на другие матчи, лечить игроков и т.д.? Футбольный клуб должен приносить деньги, должен быть нормальной бизнес структурой. И чем лучше будут играть футболисты, чем больше они будут побеждать – тем лучше будет работать этот бизнес. Если все будет хорошо – Федун станет богаче. И если он захочет – богаче станет и ФК "Спартак". Вот вам и весь ответ.