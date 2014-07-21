"Спартак" представил новую форму на будущий сезон

Фото: nike.com

Московский "Спартак" представил новую игровую форму на будущий сезон. Она стилизована под внешний облик домашнего стадиона клуба - "Открытие Арены", сообщает пресс-служба Nike.

Новая домашняя футболка выполнена в традиционном красном цвете клуба, а гостевая форма станет белой. На каждый из комплектов нанесен принт в форме повторяющегося спартаковского ромба.

На изнанке воротника находится изображение шлема римского гладиатора Спартака, в честь которого назван клуб.

Шорты новой домашней формы будут белыми, а гетры - красными. Соответственно, шорты гостевого комплекта будут красными, а гетры - белыми.