Роман Широков прошел в Италии медосмотр для "Спартака"

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Полузащитник Роман Широков успешно прошел 16 июля медицинский осмотр для "Спартака". Результаты показали, что кроме прооперированного ахиллова сухожилия нареканий по здоровью игрока нет, сообщает "Чемпионат.ком".

Контракт по схеме "2+1" уже согласован обеими сторонами и будет подписан в ближайшее время.

Ранее сообщалось о том, что Широков уже подписал соглашение с "красно-белыми", но затем сам футболист информацию опроверг.

Бывший игрок "Зенита" провел концовку прошлого сезона на правах аренды в "Краснодаре". В настоящее время Широков восстанавливается после травмы ахилла и вернется в строй в ноябре. Повреждение помешало 33-летнему хавбеку выступить на чемпионате мира в Бразилии.

С 2008 года Широков выступал за санкт-петербургский "Зенит", дважды выиграл чемпионат России (2010/11, 2011/12), Кубок России (2009/10), Кубок УЕФА (2007/08), Суперкубок Европы (2008). В составе "сине-бело-голубых" он провел 198 матчей, забив 43 мяча.

Контракт хавбека с "Зенитом" истек 30 июня 2014 года, после чего он покинул клуб на правах свободного агента.