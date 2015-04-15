Форма поиска по сайту

15 апреля 2015, 12:04

Спорт

"Спартак" намерен приобрести форварда "Марселя" Андре Айю

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Столичный "Спартак" намерен приобрести форварда "Марселя" Андре Айю. Зарплата нападающего может составить около 4 миллионов евро в год, пишет L'Equipe.

Тем не менее сам игрок не слишком горит желанием переходить в московский клуб. Айю намерен продолжить карьеру в одном из итальянских клубов. Наиболее вероятным претендентом на нападающего является "Рома".

В этом сезоне на счету 25-летнего нападающего 7 мячей в 23 матчах за "Марсель".

Стоит отметить, что "Спартак" испытывает серьезные проблемы с нападающими. После того, как клуб расстался с Артемом Дзюбой, на острие атаки играет Юра Мовсисян, но в настоящее время форвард находится не в форме.

В результате тренерский штаб во главе с Муратом Якином привлекает к играм за основной состав молодого нападающего Дениса Давыдова.

