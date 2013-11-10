"Спартак" при пустых трибунах обыграл "Зенит" - 4:2

Валерий Карпин. Фото: ИТАР-ТАСС

Московский "Спартак" в домашнем матче 16-го тура Российской футбольной премьер-лиги одержал победу над санкт-петербургским "Зенитом". Встреча завершилась со счетом 4:2.

Матч проходил при пустых трибунах - единственными зрителями стали журналисты.

В составе "Спартака" произошли перестановки, в том числе, довольно неожиданные. Если неучастие в игре Хурадо было понятно - он получил дисквалификацию в матче с "Локомотивом", то отсутствие в "раме" Песьякова удивило - все-таки Карпин не раз высказывался в поддержку голкипера. В поединке с "Зенитом" место в воротах "красно-белых" занял Ребров.

Счет был открыт уже на 6-й минуте. Кришито получил мяч на фланге и быстро переадресовал его в центр на Кержакова, который катнул сферу в ворота мимо вышедшего на перехват Реброва.

Спустя 13 минут интрига в противостоянии могла умереть, так и не родившись. Коста сбил в штрафной площади "Спартака" убегавшего на рандеву с Ребровым Витселя. К мячу подошел Халк, разбежался и ударил прямо по центру ворот. Ребров без особого труда отразил этот выстрел.

Вплоть до 30-й минуты тотальным преимуществом владел "Зенит". Гости могли забить не один и не два гола, но всякий раз москвичей от неприятностей спасала уверенная игра Реброва.

На 33-й минуте "Спартак" получил право на угловой. До этого момента все корнеры у ворот гостей завершались розыгрышами, которые не приводили ни к чему опасному. Глушаков решил подать - и угловой тотчас же превратился в гол. Мовсисян выскочил из-за спины Лодыгина и отправил мяч в сетку ворот "сине-бело-голубых".

За минуту до перерыва "Спартак" вышел вперед. Серьезную ошибку допустил Кришито, выбивший мяч точно на ногу Мовсисяну, который, не раздумывая, пробил в нижний угол ворот "Зенита" - 2:1 в пользу "Спартака".

Не успел начаться второй тайм, а Мовсисян уже оформил хет-трик. Коста ударил из-за пределов штрафной достаточно сильно и неточно, но снаряд прилетел точно к армянскому нападающему "красно-белых", который подправил его в сетку - 3:1.

"Зенит" бросился отыгрываться и на 64-й минуте сумел отыграть один мяч. Арбитр встречи назначил штрафной метрах в 20 от ворот. Исполнять стандартное положение вызвался Халк и не подкачал - пробил так сильно, что Ребров не успел среагировать - 3:2.

На 83-й минуте москвич Глушаков поставил точку в матче. Гол получился очень красивым - полузащитник "Спартака" обыграл четырех футболистов "Зенита" и закатил мяч в ворота Лодыгина. Итоговый счет поединка - 4:2 в пользу "Спартака".

После этой победы "красно-белые" набирают 33 очка и догоняют "Локомотив" в турнирной таблице. "Зенит" по-прежнему остается на первой строчке, но его преимущество над конкурентами уже не выглядит солидным, "Спартак" и "железнодорожники" отстают от петербуржцев всего на три очка.