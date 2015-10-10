Столичный "Спартак" одержал победу над "Сочи" в матче КХЛ

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский "Спартак" на своей площадке одержал победу над ХК "Сочи" - 4:3.

Голы в составе победителей забили Чарльз Геноуэй, Игорь Левицкий, Филипп Толузаков и Александр Васильев. У гостей отличились Илья Крикунов, Андрей Костицын и Бен Максвелл.

Стоит отметить, что тремя днями ранее те же соперники встречались в Сочи, и победа была за хоккеистами "Спартака" со счетом 6:2.

В следующем матче чемпионата "Спартак" примет ярославский "Локомотив" 12 октября.