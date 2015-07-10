Валерий Карпин назначен главным тренером армавирского "Торпедо"

Валерий Карпин. Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Бывший главный тренер московского "Спартака" Валерий Карпин возглавил армавирское "Торпедо", сообщает "Р-Спорт". Коллектив выступает в Футбольной национальной лиге.

Перед началом сезоне "Торпедо" ожидают серьезные изменения. Клуб, который никогда не претендовал на какие-либо высокие места, серьезно укрепился в межсезонье. По предварительной информации, финансировать клуб согласились экс-спонсор "Кубани" Олег Мкртчян совместно с Джеваном Челоянцем, акционером "Спартака".

Помимо этого, президентом клуба будет назначен Валерий Оганесян, известный тем, что помогал в оформлении трансферов Юры Мовсисяна и Араза Озбилиза в "Спартак".

"Торпедо" прошло лицензирование и выступит в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2015/16. В прошлом сезоне клуб из Армавира стал победителем чемпионата России во втором дивизионе зоны "Юг" и завоевал путевку в ФНЛ.

Напомним, на протяжении 4,5 лет Карпин являлся главным тренером "Спартака". Специалист покинул клуб в марте 2014 года. В первой половине сезона-2014/15 он был наставником испанской "Мальорки".

Однако боссы "Мальорки" решили уволить Карпина за неудовлетворительные результаты у руля команды.