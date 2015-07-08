"Спартак" заключил контракт с нападающим Зе Луишем

Фото: spartak.com

Московский "Спартак" подписал контракт с форвардом из Кабо-Верде Жозе Луишем Мендешем Андраде. Игрок выступает на позиции "под нападающим", сообщает официальный сайт столичного клуба.

Зе Луиш подписал долгосрочный контракт с "красно-белыми". За трансфер форварда "Спартак" заплатил "Браге" 6,5 миллиона евро.

Футболист выступает за сборную Кабо-Верде, которая в последнее время сумела заявить о себе на Кубке Африки.

Минувший сезон игрок провел в "Браге", где забил 11 мячей в 24 матчах. До этого Зе Луиш успел поскитаться по арендам, так, например, он год провел в венгерском клубе "Видеотон".

В играх за сборную Кабо-Верде Зе Луиш забил два мяча. Отметим, что форвард отличается умением играть головой.