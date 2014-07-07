Экс-тренер "Спартака" Чернышов стал спортивным директором "Торпедо"

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Российский тренер Андрей Чернышов занял пост спортивного директора московского "Торпедо", сообщает пресс-служба "черно-белых".

46-летний специалист ранее тренировал молодежную сборную России, московский "Спартак" и ряд клубов из стран СНГ. Последним его местом работы был "Аль-Фахахель" из Кувейта.

В качестве игрока Чернышов, известный по выступлениям за сборную СССР и России, московские "Динамо" и "Спартак", непродолжительное время защищал цвета "черно-белых".

Напомним, что московское "Торпедо" спустя 8 лет вернулось в Российскую футбольную Премьер-лигу.