07 февраля 2014, 18:19

Спорт

Немецкий полузащитник Патрик Эберт продолжит карьеру в "Спартаке"

Патрик Эберт. Фото: realvalladolid.es

Московский "Спартак" пополнился немецким полузащитником Патриком Эбертом, который выступал до недавнего времени за испанский "Вальядолид", сообщает "Чемпионат.ком".

По информации издания, Эберт присоединится к красно-белым уже 7 февраля на сборе в Португалии.

Ранее стало известно, что футболист в одностороннем порядке расторг контракт с "Вальядолидом", который истекал летом 2014 года.

В нынешнем сезоне 26-летний Эберт провел 13 матчей в испанской Примере, в которых забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач.

Сюжет: Российская футбольная премьер-лига: сезон 2013-2014
Спартак трансферы Патрик Эберт

