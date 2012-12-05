"Спартак" уступил в гостях команде, занимающей последнее место в КХЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский "Спартак" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл "Автомобилисту" из Екатеринбурга. Судьбу встречи решила единственная шайба, заброшенная в третьем периоде.

"Спартак" имел преимущество на протяжении всей игры. "Красно-белые" упустили шесть возможностей реализовать лишнего игрока, несколько раз хозяев выручал поймавший кураж голкипер Лобанов.

В тот момент, когда казалось, что судьба встречи решится в овертайме, "Автомобилист" открыл счет. Шпирко остался перед воротами "Спартака" в одиночестве и легко переиграл Борисова.

"Красно-белые" немедленно помчались отыгрываться, но хозяева грамотно "сушили" игру, порой просто выбрасывая шайбу из зоны.

На последней минуте встречи Борисов покинул ворота, сменившись на шестого полевого игрока, но и "лишний" не помог "Спартаку" - Лобанов ловил все, что летело в створ ворот.

Подопечные Федора Канарейкина потерпели второе поражение подряд и остались на предпоследнем месте в Западной конференции. Следующую встречу "Спартак" проведет 7 декабря в гостях против челябинского "Трактора".