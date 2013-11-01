"Спартак" подал апелляцию на решение КДК Российского футбольного союза

Фото: ИТАР-ТАСС

Футбольный клуб "Спартак" не согласен со штрафными санкциями, наложенными на него Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза за беспорядки, произошедшие в Ярославле. Руководство клуба уже подало апелляцию на решение комитета.

"Мы не согласны с решением КДК, поэтому сразу же написали апелляцию. Просим апелляционный комитет РФС, куда уже направлена наша жалоба, отменить решение КДК в части наложения спортивных санкций в виде проведения двух матчей без зрителей и ходатайствуем о приостановлении спортивных санкций", - сообщает на официальном сайте "Спартака" генеральный директор клуба Роман Асхабадзе.

Руководство клуба надеется, что апелляционный комитет проведет внеочередное собрание уже в субботу, 2 ноября.

По словам Асхабадзе, клуб просит болельщиков помочь в установлении личностей провокаторов, вывесивших во время матча с "Шинником" на трибуне нацистскую символику. За достоверную информацию руководство "Спартака" обещает вознаграждение в размере 300 тысяч рублей.

Напомним, что по факту беспорядков, произошедших на матче "Шинник" – "Спартак" 30 октября, ярославская полиция возбудила уголовное дело по статье "Вандализм". На 59-й минуте игры фанаты зажгли файеры и начали бросать петарды на поле. ОМОН принялся усмирять разбушевавшихся фанатов, используя водомет. В ответ болельщики начали бросать в полицейских пластиковые кресла. Кроме того, один из болельщиков выбежал на поле.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрел инцидент, который произошел на матче "Шинник" - "Спартак" в рамках Кубка России по футболу. За буйство фанатов московский клуб был наказан штрафом в 600 тысяч рублей и должен провести две ближайшие игры при пустых трибунах. "Шинник" за необеспечение безопасности на матче проведет три игры без зрителей и заплатит штраф в размере 500 тысяч рублей.