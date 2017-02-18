Запуск корабля компании SpaceX к МКС отменили в последний момент

Фото: Zuma/ТАСС/Spacex

Компания SpaceX отменила в последний момент запуск корабля Dragon к Международной космической станции (МКС), сообщает ТАСС.

Ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем должна была стартовать с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) 18 февраля.

Операцию отменили за 13 секунд до запуска из-за возможных технических неполадок.

Ранее сообщалось, что компания отложила также первую миссию на Марс до 2020 года. Причиной переноса стала необходимость дополнительной подготовки ракет-носителей и экипажей.

Первый пробный запуск носителя Falcon Heavy состоится в 2017 году.