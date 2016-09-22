Союз кинематографистов учредил премию прессы "Резонанс"

Фото: unikino.ru

Союз кинематографистов будет вручать премию "Резонанс". Об этом сообщает ТАСС.

Кинопремия "Резонанс" впервые пройдет уже в октябре этого года. Ассоциация киножурналистов, учрежденная Союзом, отметит лучшие картины "за высокое мастерство, выдающиеся достижения в области киноискусства и профессиональный вклад в развитие отечественного кино и культуры" в двух номинациях – "Лучший фильм" и "Лучший дебют".

В жюри войдут профессиональные киножурналисты, критики и блоггеры, регулярно освещающие индустрию. Таким образом "Резонанс" станет аналогом американской премии "Золотой глобус".