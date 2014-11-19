Форма поиска по сайту

19 ноября 2014, 20:06

Политика

На фестивале "Первозданная Россия" покажут осколок Челябинского метеорита

Фото: Вячеслав Никулин/ТАСС

На II фестивале природы "Первозданная Россия", который пройдет в ЦДХ с 23 января по 22 февраля 2015 года, покажут фрагмент Челябинского метеорита. Осколок был поднят со дна озера Чебаркуль 16 октября 2013 года и теперь хранится в Челябинском краеведческом музее. Ученые продолжают его изучение.

Гости фестиваля смогут прикоснуться к фрагменту небесного тела.

Также на фестивале можно будет также увидеть якутского мамонтенка и яркие фотографии российской природы. В рамках фестиваля пройдут встречи с авторами книг – победителей традиционного фестиваля "Non/fiction" природной и природоохранной тематики. Кроме того, в программе – кинофестиваль фильмов о животных, мастер-классы по фото- и киносъемке и национальные танцы.

Фестиваль проходит под патронатом Русского географического общества и Совета Федерации РФ.

Челябинский метеорит

15 февраля 2013 года на Землю упал Челябинский метеорит (ученые называют его метеороидом из-за небольшого размера). По расчетам НАСА, астероид диаметром около 17 метров и массой порядка 10 тысяч тонн вошел в атмосферу Земли на скорости около 18 км/с. Спустя примерно 32,5 секунды небесное тело разрушилось. Общее количество высвободившейся энергии, по оценкам НАСА, составило около 440 килотонн в тротиловом эквиваленте. Это было самое большое небесное тело после падения на Землю Тунгусского метеорита в 1908 году.
Совет Федерации Русское географическое общество челябинский метеорит Фестиваль Первозданная Россия фестивали и праздники

Главное

