На фестивале "Первозданная Россия" покажут осколок Челябинского метеорита

Фото: Вячеслав Никулин/ТАСС

На II фестивале природы "Первозданная Россия", который пройдет в ЦДХ с 23 января по 22 февраля 2015 года, покажут фрагмент Челябинского метеорита. Осколок был поднят со дна озера Чебаркуль 16 октября 2013 года и теперь хранится в Челябинском краеведческом музее. Ученые продолжают его изучение.

Гости фестиваля смогут прикоснуться к фрагменту небесного тела.

Также на фестивале можно будет также увидеть якутского мамонтенка и яркие фотографии российской природы. В рамках фестиваля пройдут встречи с авторами книг – победителей традиционного фестиваля "Non/fiction" природной и природоохранной тематики. Кроме того, в программе – кинофестиваль фильмов о животных, мастер-классы по фото- и киносъемке и национальные танцы.

Фестиваль проходит под патронатом Русского географического общества и Совета Федерации РФ.