В "Сокольниках" расскажут о солнечном затмении и астрофизике

Фото: park.sokolniki.com

28 марта в Саду астрономов парка "Сокольники" пройдет "Астропраздник". В честь весеннего равноденствия здесь расскажут об астрофизике, проведут тематические викторины и поговорят о полном солнечном затмении, сообщили изданию M24.ru в пресс-службе зоны отдыха.

Гости праздника посетят лекции "Введение в астрономию" (12.00), "Как астрономы наблюдают Вселенную" (13.10), "Астрофизическая история яблока" (14.00), "Астрономическое фотографирование" (15.00).

Специалисты также представят доклад о наблюдении полной фазы солнечного затмения (16.00). Напомним, что 20 марта москвичи могли наблюдать частичное солнечное затмение. От глаз скрылось где-то около трети диска Солнца. Правда, без специальных приспособлений (дискеты, пленки, солнечные очки) увидеть что-либо было трудно. А вот в Гренландии, к примеру, затмение было полным.

На "Астропразднике" откроется выставка работ астрофотографов, покажут фильм на астрономическую тему. А если погода будет благоприятствовать, состоятся также вечерние наблюдения светил.

"Астропраздник" пройдет с 12.00 до 18.00. Вход свободный.