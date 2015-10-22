Форма поиска по сайту

22 октября 2015, 13:29

Цирк больших зверей выступит в парке "Сокольники" с новой программой

Фото предоставлено пресс-службой

24 октября в парке "Сокольники" состоится премьера новой программы Цирка больших зверей. Гостей шоу ждут индийские слоны, арабские скакуны, тигры, львы, носорог, африканский жираф, персидские верблюды и другие животные.

Артисты из десяти стран мира – лауреаты фестиваля в Монте-Кристо – покажут посетителям свои лучшие номера.

"В новый сезон мы выходим с абсолютно новой программой. Ни один из наших номеров московские зрители еще не видели", – сказал генеральный продюсер Цирка больших зверей Олег Коннов.

Дата: 24 октября – 10 января

Место: парк "Сокольники"

Цена: от 600 рублей

Сокольники шоу цирк больших зверей

