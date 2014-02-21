В День защитника Отечества в "Сокольниках" стартует сезон экскурсий

23 февраля в парке "Сокольники" откроется сезон экскурсий. Серия путешествий начнется с прогулки по дачным "Сокольникам" и храму Тихона Задонского. Все желающие смогут бесплатно посетить наиболее интересные места парка в сопровождении профессионального экскурсовода. Экскурсии будут проводиться на регулярной основе.

Фото: M24.ru

Гости парка смогут не только познакомиться с его современными объектами, но и историческими местами. Участников прогулки ждет рассказ о соколиной охоте, майских гуляниях времен Петра I, коронации Александра III и войне 1812 года.

Рассказ будет сосредоточен на том периоде, когда был построен храм святителя Тихона Задонского. После прогулки гостям предложат монастырское угощение — горячий чай с пирожками, приготовленными в трапезной.

Экскурсия начнется в 12.00 с центрального входа и продлится полтора часа.

Далее экскурсии будут проводиться по субботам и воскресеньям, в 12.00 и 14.00.