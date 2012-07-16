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16 июля 2012, 18:40

В Сокольниках пройдет акция "Запишись в библиотеку"

Сокольники флешмобы

Фото: ИТАР-ТАСС

В парке "Сокольники" пройдет акция "Запишись в библиотеку", мероприятие состоится при участии Центральной Городской Деловой Библиотеки, сообщает Департамент культуры города Москвы.

К вопросам пропаганды чтения организаторы решили подойти нетривиально: запись в библиотеку будет проходить в виде танцевального флешмоба, организованного совместно с молодежным объединением "Танцующий город". Акция пройдет 21 июля в парке Сокольники.

В этот же день здесь будет проходить фестиваль "РЕТРО ФЕСТ". Основное действо развернется в павильоне № 2 Конгрессно-выставочного центра "Сокольники", где будет организована выставка ретро-автомобилей и ретро-базар.

В 15.00 на площадку "РЕТРО-ФЕСТА" на ретро-автомобилях приедут девушки-библиотекари модельной внешности в строгих деловых костюмах. Они станут участниками танцевального флешмоба, а затем предложат всем желающим записаться в Центральную Городскую Деловую библиотеку.

Напомним также, 21 и 22 июля перед павильоном № 2 на главной сцене парка состоится музыкально-развлекательная программа, где выступят ретро-оркестр пожарных, шоу "Гаишники", джазовый коллектив "Авокадо бэнд", танцевальное шоу OldSchool, группа "Короли твиста", шоу Ильи Моисеенко, джаз-бэнд Jackrabbits и многие другие. Специальным номером станет ретро-дефиле женской верхней одежды 30–60-х годов.

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