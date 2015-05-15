Суббота24: Смотрим советские фото, изучаем латынь и подземное русло Неглинки

Фото: предоставлено пресс-службой Мосгорпарка

Курс латыни в культурном центре "Пунктум", "Советское фото" – в Центре фотографии имени братьев Люмьер пройдет выставка, экскурсия по подземному руслу Неглинки и еще 21 событие в субботу, 16 мая.

10.00 Принимаем участие в забеге со звездами

В парке Горького состоится благотворительный забег "Бегущие сердца", организованный Натальей Водяновой и ее фондом "Обнаженные сердца". В забеге может принять участие любой желающий. Кроме того, в нем поучаствуют Евгений Плющенко, Рената Литвинова, Ксения Собчак, Андрей Малахов и другие.

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Место : парк Горького : парк Горького Бесплатно



10.00 Смотрим документы военного времени

На выставке "Наши ветераны" посетители увидят старые фотографии и документы военного времени. Среди них – письма-треугольники, похоронки и даже провокационные немецкие листовки. Гости также увидят книги, написанные ветеранами и о ветеранах. Покажут также боевые и юбилейные награды и предметы вооружения. Продемонстрируют и знаменитый фотоаппарат "Лейка".

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Место: музей "Пресня", Большой Предтеченский пер., д. 4 музей "Пресня", Большой Предтеченский пер., д. 4 Бесплатно



10.00 Изучаем архив Гюнтера Грасса

В Культурном центре ЗИЛ можно посетить выставку "Находки для читателей Гюнтера Грасса". Там представлены материалы из архива писателя – факсимильные материалы, фотографии, рисунки и обложки книг. Любой желающий также может освежить в памяти цитаты из его произведений.





Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Место : Культурный центр ЗИЛ, ул. Восточная, д. 4, корп. 1 : Культурный центр ЗИЛ, ул. Восточная, д. 4, корп. 1 Бесплатно



11.00 – 19.30 Узнаем неизвестные факты о Бродском

На выставке "Тропой языка. К 75-летию Иосифа Бродского" посетители увидят рисунки, шаржи и черновики из личного архива поэта, а также познакомятся с фрагментами фильма "Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на Родину", снятого режиссером Андреем Хржановским. Состоится также встреча с прозаиком Евгением Рейном и моноспектакль актера Павла Михайлова "Retweetстихотворений".

Фото: ТАСС

Место : галерея "Беляево", Профсоюзная, 100 : галерея "Беляево", Профсоюзная, 100 Цена: от 20 рублей



11.00 – 00.00 Разгадываем тайны лабиринта

Музей СССР предлагает своим посетителям совершить путешествие по лабиринту "Назад в СССР". Гости окажутся в коридоре обычной советской коммуналки. Чтобы выбраться оттуда, им придется разгадывать загадки и отвечать на вопросы об истории страны. Участники увидят советские автомобили, игрушки, проводные телефоны и даже талоны на еду.

Фото: museumussr.ru

Место : Музей СССР, ул. Новый Арбат, 15 : Музей СССР, ул. Новый Арбат, 15 Цена: от 300 рублей



12.00 Изучаем латынь



В культурном центре "Пунктум" можно будет приобщиться к богатейшей латиноязычной культуре европейского Средневековья. На обучающем курсе можно будет познакомиться с историей языка и основами лексики. В качестве иллюстративного учебного материала в основном будет использоваться классический перевод Библии св. Иеронима.

Фото: punktum.ru

Место : культурный центр "Пунктум", Тверская ул., 12, стр. 2, 4 этаж : культурный центр "Пунктум", Тверская ул., 12, стр. 2, 4 этаж Бесплатно



12.00 Играем в "крокодила"

В Таганском парке для посетителей развернется праздник "Буквы". На протяжении всего дня можно будет принимать участие в чемпионате по разным играм, среди которых "эрудит", "крокодил" и многие другие. Все пришедшие увидят увлекательные театрализованные выступления и поучаствуют в мастер-классе по созданию букв.

Фото:M24.ru/Ярослав Кириллов

Место : Таганский парк : Таганский парк Бесплатно



12.00 – 22.00 Смотрим советские фотографии



В Центре фотографии имени братьев Люмьер пройдет выставка "Советское фото" – так называлось самое массовое специализированное издание о фотографии, существовавшее с 1926 по 1997 год. На выставке посетители увидят лучшие снимки, опубликованные в журнале за это время. На них запечатлены портреты государственных и культурных деятелей, репортажные снимки и многое другое. Кроме того, зрители смогут посмотреть и сами номера издания.

Фото: lumiere.ru

Место : Центр фотографии имени братьев Люмьер, Болотная набережная, 3, стр. 1 : Центр фотографии имени братьев Люмьер, Болотная набережная, 3, стр. 1 Цена: от 200 рублей



12.00 Гуляем по парку в торговом центре

Все посетители смогут прогуляться по зеленому парку в торговом центре "Рио". Там пройдет фестиваль "Вай-вай, май!". Пришедшим представят лаунж-пространство с живыми деревьями и птицами. На этом фестивале можно будет поиграть в мини-гольф и настольные игры, сделать воздушного змея, посетить лекцию о ландшафтном дизайне и многое другое.

Фото: facebook.com/rio.leninskiy

Место : торговый центр "Рио" : торговый центр "Рио" Бесплатно



13.00 – 18.00 Приобщаемся к индийским традициям

В ГЦКЗ "Россия" в Лужниках все желающие смогут посетить Фестиваль индийской культуры. Посетителям продемонстрируют костюмированное шествие, народные музыку и танцы. Кроме того, будет возможность попробовать самые вкусные блюда индийской кухни. Гости научатся наносить узоры хной, узнают много нового о здоровом питании и ароматерапии.

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Место: ГЦКЗ "Россия", ул. Лужники, 24, стр. 2 ГЦКЗ "Россия", ул. Лужники, 24, стр. 2 Бесплатно



13.00 – 19.00 Посещаем школу волшебства

В Измайловском парке мимы, ходулисты и фокусники покажут гостям свои программы. Для самых маленьких посетителей откроют школу волшебства, где дети смогут изготовить волшебные палочки и костюмы. Пройдет также шоу дрессированных животных. Кроме того, с музыкальной программой выступит группа "Мираж".

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Место: Измайловский парк Измайловский парк Бесплатно



13.00 Слушаем группу Uma2rman

В парке "Сокольники" для гостей выступят актеры ведущих столичных театров – их постановки основаны на судьбах реальных людей. А уже в 15.00 всех меломанов порадует концертом группа Uma2rman.

Фото: предоставлено пресс-службой "Мосгорпарка"

Место: парк "Сокольники" парк "Сокольники" Бесплатно



14.00 – 16.45 Смотрим спектакль

В театре "Московская оперетта" пройдет мюзикл "Монте-Кристо". На сцену выйдут Валерия Ланская, Игорь Балалаев и другие актеры – всего к работе над спектаклем привлечено более двухсот человек. На сцене зрители увидят масштабные декорации – танцевальную залу, тюрьму замка Иф и другие.

Фото: mosoperetta.ru

Место : театр "Московская оперетта", ул. Большая Дмитровка, д. 6 : театр "Московская оперетта", ул. Большая Дмитровка, д. 6 Цена: от 1500 рублей



15.00 Читаем и слушаем

В саду "Эрмитаж" в рамках Дня парков пройдет литературный праздник – посетители встретятся с российскими писателями Михаилом Елизаровым, Романом Сенчиным и другими. Перед зрителями также выступят поэты – Ах Астахова и Дмитрий Макаров. Их выступление будет сопровождаться профессиональными музыкантами. На площадке сада установят арт-инсталляцию в виде огромной книги – там можно будет обменяться книгами и поучаствовать в литературном квесте и викторинах.

Фото: предоставлено пресс-службой Мосгорпарка

Место: сад "Эрмитаж" сад "Эрмитаж" Бесплатно



15.00 Изучаем странности Москвы



Экскурсионный проект "Лучший город Земли" организует экскурсию "Москва с чудинками". Ее участники узнают о памятнике гастарбайтеру, доме-яйце и доме-улее, а в центре столицы увидят тротуарные бордюры, сделанные из настоящих могильных плит. Экскурсоводы проведут гостей по испанскому подворью, покажут дом-паровоз и расскажут о тех архитекторах, которые были связаны с необычными постройками Москвы.

Фото: mskbest.ru

Место встречи : метро "Маяковская", у памятника Маяковскому : метро "Маяковская", у памятника Маяковскому Цена: от 550 рублей



15.00 – 16.00 Наблюдаем за умными крысами

В Культурном центре ЗИЛ гости увидят, как умные крысы решают задачи в водном лабиринте. После этого зверьков высушат и накормят, а посетителям расскажут о крысах много интересных фактов. Каждому ребенку необходимо сопровождение взрослого.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Место: Культурный центр ЗИЛ, ул. Восточная, д. 4, корп. 1 Цена: 700 рублей



15.00 Учимся обращаться с дикорастущими травами

В центре "О" состоится мастер-класс, на котором посетители узнают, какие дикорастущие растения можно использовать в лекарственных целях, а какие безопасно употреблять в пищу. Участников также научат правильно определять эти травы.

Фото: centr-o.ru

Место: центр "О", Малый Николопесковский пер., д. 9/1, стр. 2, пом. 30 центр "О", Малый Николопесковский пер., д. 9/1, стр. 2, пом. 30 Цена: 500 рублей



15.00 Смотрим документальное кино



ЦДК в Музее Москвы покажет зрителям программу, подготовленную Международным кинофестивалем в норвежском Тромсе. В числе представленных фильмов – "Кочевать", "Божественная Мэгон" и "Зима". "Кочевать" расскажет о саамской семье, живущей в тундре Северной Норвегии. "Божественная Мэгон" – о дружбе двух девушек-подростков Мэгон и Анны, вовлеченных в судьбоносное приключение. А "Зима" – это картина-путешествие через Сибирь и север России.

Фото: cdkino.ru

Место : Музей Москвы, Зубовский бульвар, д. 2 : Музей Москвы, Зубовский бульвар, д. 2 Цена: от 300 рублей



15.00 Участвуем в "Карнавале цветов"

В Бабушкинском парке состоится "Карнавал цветов" и праздничный квест. После этого начнется карнавальное шествие и мастер-классы в Зеленом театре, на которых можно будет сделать костюмы и украшения. Программу мероприятий завершит выступление симфонического оркестра.

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Место: Бабушкинский парк Бабушкинский парк Бесплатно



18.00 – 05.00 Посещаем "Ночь в музее"

В Москве состоится девятая по счету акция "Ночь в музее". Среди участников – Государственная Третьяковская галерея, "Музеон", Музей космонавтики, Дарвиновский музей и многие другие. Гости примут участие в мастер-классах, посетят выставки, послушают музыку. Каждый музей приготовил свою уникальную программу.

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Место: музеи Москвы музеи Москвы Бесплатно



19.00 Обследуем подземное русло Неглинки

Экскурсию "Неглинка" проведет опытный диггер, который сопроводит всех желающих по реке от Цветного бульвара почти до Александровского сада. Он также расскажет о тайнах, которыми окутана эта река. Всем участникам обязательно выдадут химическую защиту, фонарик и перчатки.

Фото: mskbest.ru

Место встречи : выход из станции метро "Цветной бульвар" : выход из станции метро "Цветной бульвар" Цена: 3500 рублей



19.00 – 22.00 Смотрим цирковое представление

В цирке танцующих фонтанов "Аквамарин" пройдет шоу "Зачарованный город". Выступление понравится публике разных возрастов. Зрителям покажут лучшие номера акробатов, клоунов, дрессировщиков, жонглеров и других. Можно будет поучаствовать в конкурсах и викторинах, сделать фотосессию с дрессированными животными и многое другое. И, конечно, не обойдется без шоу танцующих фонтанов.

Фото: circ-a.ru

Место : цирк танцующих фонтанов "Аквамарин", ул. Мельникова, 7 : цирк танцующих фонтанов "Аквамарин", ул. Мельникова, 7 Цена: от 400 рублей



19.30 Дегустируем шардоне

В ресторане "Авиатор" посетители попробуют несколько образцов "дубовых" и "стальных" шардоне, а также узнают, в каких странах вино ценится особенно высоко, как правильно его выдерживать, с чем подавать и как различать.

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Место: ресторан "Авиатор", ул. Земляной Вал, 52/16 ресторан "Авиатор", ул. Земляной Вал, 52/16 Цена: от 2000 рублей



20.00 Любуемся фестивалем огня

На 6-м фестивале уличных театров "Вселенский карнавал огня" гости увидят ультрасовременные перформансы и огненные театральные постановки. Каскадеры в необычных костюмах покажут трюки со светом и огнем, продемонстрируют номера с применением пиротехники.

Фото: M24.ru

Место : историко-культурный комплекс "Сетуньский Стан", 2й Сетуньский пр-д, 5б : историко-культурный комплекс "Сетуньский Стан", 2й Сетуньский пр-д, 5б Цена: от 1400 рублей

