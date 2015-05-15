Суббота24: Смотрим советские фото, изучаем латынь и подземное русло Неглинки

Фото: предоставлено пресс-службой Мосгорпарка
Курс латыни в культурном центре "Пунктум", "Советское фото" – в Центре фотографии имени братьев Люмьер пройдет выставка, экскурсия по подземному руслу Неглинки и еще 21 событие в субботу, 16 мая.
10.00
Принимаем участие в забеге со звездами
В парке Горького состоится благотворительный забег "Бегущие сердца", организованный Натальей Водяновой и ее фондом "Обнаженные сердца". В забеге может принять участие любой желающий. Кроме того, в нем поучаствуют Евгений Плющенко, Рената Литвинова, Ксения Собчак, Андрей Малахов и другие.
Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Бесплатно
10.00
Смотрим документы военного времени
На выставке "Наши ветераны" посетители увидят старые фотографии и документы военного времени. Среди них – письма-треугольники, похоронки и даже провокационные немецкие листовки. Гости также увидят книги, написанные ветеранами и о ветеранах. Покажут также боевые и юбилейные награды и предметы вооружения. Продемонстрируют и знаменитый фотоаппарат "Лейка".
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Бесплатно
10.00
Изучаем архив Гюнтера Грасса
В Культурном центре ЗИЛ можно посетить выставку "Находки для читателей Гюнтера Грасса". Там представлены материалы из архива писателя – факсимильные материалы, фотографии, рисунки и обложки книг. Любой желающий также может освежить в памяти цитаты из его произведений.
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Бесплатно
11.00 – 19.30
Узнаем неизвестные факты о Бродском
На выставке "Тропой языка. К 75-летию Иосифа Бродского" посетители увидят рисунки, шаржи и черновики из личного архива поэта, а также познакомятся с фрагментами фильма "Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на Родину", снятого режиссером Андреем Хржановским. Состоится также встреча с прозаиком Евгением Рейном и моноспектакль актера Павла Михайлова "Retweetстихотворений".
Фото: ТАСС
Цена: от 20 рублей
11.00 – 00.00
Разгадываем тайны лабиринта
Музей СССР предлагает своим посетителям совершить путешествие по лабиринту "Назад в СССР". Гости окажутся в коридоре обычной советской коммуналки. Чтобы выбраться оттуда, им придется разгадывать загадки и отвечать на вопросы об истории страны. Участники увидят советские автомобили, игрушки, проводные телефоны и даже талоны на еду.
Фото: museumussr.ru
Цена: от 300 рублей
12.00
Изучаем латынь
В культурном центре "Пунктум" можно будет приобщиться к богатейшей латиноязычной культуре европейского Средневековья. На обучающем курсе можно будет познакомиться с историей языка и основами лексики. В качестве иллюстративного учебного материала в основном будет использоваться классический перевод Библии св. Иеронима.
Фото: punktum.ru
Бесплатно
12.00
Играем в "крокодила"
В Таганском парке для посетителей развернется праздник "Буквы". На протяжении всего дня можно будет принимать участие в чемпионате по разным играм, среди которых "эрудит", "крокодил" и многие другие. Все пришедшие увидят увлекательные театрализованные выступления и поучаствуют в мастер-классе по созданию букв.
Фото:M24.ru/Ярослав Кириллов
Бесплатно
12.00 – 22.00
Смотрим советские фотографии
В Центре фотографии имени братьев Люмьер пройдет выставка "Советское фото" – так называлось самое массовое специализированное издание о фотографии, существовавшее с 1926 по 1997 год. На выставке посетители увидят лучшие снимки, опубликованные в журнале за это время. На них запечатлены портреты государственных и культурных деятелей, репортажные снимки и многое другое. Кроме того, зрители смогут посмотреть и сами номера издания.
Фото: lumiere.ru
Цена: от 200 рублей
12.00
Гуляем по парку в торговом центре
Все посетители смогут прогуляться по зеленому парку в торговом центре "Рио". Там пройдет фестиваль "Вай-вай, май!". Пришедшим представят лаунж-пространство с живыми деревьями и птицами. На этом фестивале можно будет поиграть в мини-гольф и настольные игры, сделать воздушного змея, посетить лекцию о ландшафтном дизайне и многое другое.
Фото: facebook.com/rio.leninskiy
Бесплатно
13.00 – 18.00
Приобщаемся к индийским традициям
В ГЦКЗ "Россия" в Лужниках все желающие смогут посетить Фестиваль индийской культуры. Посетителям продемонстрируют костюмированное шествие, народные музыку и танцы. Кроме того, будет возможность попробовать самые вкусные блюда индийской кухни. Гости научатся наносить узоры хной, узнают много нового о здоровом питании и ароматерапии.
Фото: M24.ru/Александр Авилов
Бесплатно
13.00 – 19.00
Посещаем школу волшебства
В Измайловском парке мимы, ходулисты и фокусники покажут гостям свои программы. Для самых маленьких посетителей откроют школу волшебства, где дети смогут изготовить волшебные палочки и костюмы. Пройдет также шоу дрессированных животных. Кроме того, с музыкальной программой выступит группа "Мираж".
Фото: M24.ru/Александр Авилов
Бесплатно
13.00
Слушаем группу Uma2rman
В парке "Сокольники" для гостей выступят актеры ведущих столичных театров – их постановки основаны на судьбах реальных людей. А уже в 15.00 всех меломанов порадует концертом группа Uma2rman.
Фото: предоставлено пресс-службой "Мосгорпарка"
Бесплатно
14.00 – 16.45
Смотрим спектакль
В театре "Московская оперетта" пройдет мюзикл "Монте-Кристо". На сцену выйдут Валерия Ланская, Игорь Балалаев и другие актеры – всего к работе над спектаклем привлечено более двухсот человек. На сцене зрители увидят масштабные декорации – танцевальную залу, тюрьму замка Иф и другие.
Фото: mosoperetta.ru
Цена: от 1500 рублей
15.00
Читаем и слушаем
В саду "Эрмитаж" в рамках Дня парков пройдет литературный праздник – посетители встретятся с российскими писателями Михаилом Елизаровым, Романом Сенчиным и другими. Перед зрителями также выступят поэты – Ах Астахова и Дмитрий Макаров. Их выступление будет сопровождаться профессиональными музыкантами. На площадке сада установят арт-инсталляцию в виде огромной книги – там можно будет обменяться книгами и поучаствовать в литературном квесте и викторинах.
Фото: предоставлено пресс-службой Мосгорпарка
Бесплатно
15.00
Изучаем странности Москвы
Экскурсионный проект "Лучший город Земли" организует экскурсию "Москва с чудинками". Ее участники узнают о памятнике гастарбайтеру, доме-яйце и доме-улее, а в центре столицы увидят тротуарные бордюры, сделанные из настоящих могильных плит. Экскурсоводы проведут гостей по испанскому подворью, покажут дом-паровоз и расскажут о тех архитекторах, которые были связаны с необычными постройками Москвы.
Фото: mskbest.ru
Цена: от 550 рублей
15.00 – 16.00
Наблюдаем за умными крысами
В Культурном центре ЗИЛ гости увидят, как умные крысы решают задачи в водном лабиринте. После этого зверьков высушат и накормят, а посетителям расскажут о крысах много интересных фактов. Каждому ребенку необходимо сопровождение взрослого.
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Цена: 700 рублей
15.00
Учимся обращаться с дикорастущими травами
В центре "О" состоится мастер-класс, на котором посетители узнают, какие дикорастущие растения можно использовать в лекарственных целях, а какие безопасно употреблять в пищу. Участников также научат правильно определять эти травы.
Фото: centr-o.ru
Цена: 500 рублей
15.00
Смотрим документальное кино
ЦДК в Музее Москвы покажет зрителям программу, подготовленную Международным кинофестивалем в норвежском Тромсе. В числе представленных фильмов – "Кочевать", "Божественная Мэгон" и "Зима". "Кочевать" расскажет о саамской семье, живущей в тундре Северной Норвегии. "Божественная Мэгон" – о дружбе двух девушек-подростков Мэгон и Анны, вовлеченных в судьбоносное приключение. А "Зима" – это картина-путешествие через Сибирь и север России.
Фото: cdkino.ru
Цена: от 300 рублей
15.00
Участвуем в "Карнавале цветов"
В Бабушкинском парке состоится "Карнавал цветов" и праздничный квест. После этого начнется карнавальное шествие и мастер-классы в Зеленом театре, на которых можно будет сделать костюмы и украшения. Программу мероприятий завершит выступление симфонического оркестра.
Фото: M24.ru/Александр Авилов
Бесплатно
18.00 – 05.00
Посещаем "Ночь в музее"
В Москве состоится девятая по счету акция "Ночь в музее". Среди участников – Государственная Третьяковская галерея, "Музеон", Музей космонавтики, Дарвиновский музей и многие другие. Гости примут участие в мастер-классах, посетят выставки, послушают музыку. Каждый музей приготовил свою уникальную программу.
Фото: M24.ru/Евгения Смолянская
Бесплатно
19.00
Обследуем подземное русло Неглинки
Экскурсию "Неглинка" проведет опытный диггер, который сопроводит всех желающих по реке от Цветного бульвара почти до Александровского сада. Он также расскажет о тайнах, которыми окутана эта река. Всем участникам обязательно выдадут химическую защиту, фонарик и перчатки.
Фото: mskbest.ru
Цена: 3500 рублей
19.00 – 22.00
Смотрим цирковое представление
В цирке танцующих фонтанов "Аквамарин" пройдет шоу "Зачарованный город". Выступление понравится публике разных возрастов. Зрителям покажут лучшие номера акробатов, клоунов, дрессировщиков, жонглеров и других. Можно будет поучаствовать в конкурсах и викторинах, сделать фотосессию с дрессированными животными и многое другое. И, конечно, не обойдется без шоу танцующих фонтанов.
Фото: circ-a.ru
Цена: от 400 рублей
19.30
Дегустируем шардоне
В ресторане "Авиатор" посетители попробуют несколько образцов "дубовых" и "стальных" шардоне, а также узнают, в каких странах вино ценится особенно высоко, как правильно его выдерживать, с чем подавать и как различать.
Фото: ТАСС/Владимир Астапкович
Цена: от 2000 рублей
20.00
Любуемся фестивалем огня
На 6-м фестивале уличных театров "Вселенский карнавал огня" гости увидят ультрасовременные перформансы и огненные театральные постановки. Каскадеры в необычных костюмах покажут трюки со светом и огнем, продемонстрируют номера с применением пиротехники.
Фото: M24.ru
Цена: от 1400 рублей