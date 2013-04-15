Место для дискуссий: как провести акцию в столичных гайд-парках

Столичные гайд-парки открыли прием заявок на проведение публичных мероприятий. Для этого на сайтах "Сокольников" и парка Горького теперь работают специальные разделы. Чтобы провести акцию, организаторам не понадобится отправлять официальные уведомления в мэрию. Достаточно просто зарегистрировать ее на сайте парка.

Прототипом для создания этих площадок в Москве стал лондонский Гайд-парк – традиционное место политических митингов и гуляний. Он знаменит своей Трибуной Ораторов, которая была открыта в 1872 году. Тогда был издан указ, согласно которому на Трибуне разрешили высказывать любые мысли и идеи. С тех пор она стала любимым местом проповедников и политиков. Так, на Трибуне Ораторов в свое время выступали Ленин и Карл Маркс. Постепенно понятие "гайд-парк" стало нарицательным - оно означает место, где можно свободно высказывать свои убеждения.



Фото: ИТАР-ТАСС

Идею создания аналогов лондонского Гайд-парка, где каждый желающий может высказать свои взгляды, власти Москвы начали активно рассматривать после акций оппозиции, которые вызвали возмущение некоторых горожан из-за нарушения общественного порядка и перегрузки улиц. Владимир Путин, будучи главой правительства, предложил подобрать в столице место, где люди могли бы собираться и открыто выражать свое мнение.

В итоге московские власти закрепили за гайд-парками два места – в парке Горького, на территории Пушкинской набережной у въездных ворот, а также в парке "Сокольники" на площадке Зеленого театра. Официальная вместимость первой площадки – 2 тысячи человек, второй – 1,5 тысячи.



Эскиз площадки в "Сокольниках" Фото: park.sokolniki.com

Эти гайд-парки откроются 1 мая и будут работать с 7.00 до 22.00. Чтобы провести там массовую акцию, организатору необходимо заранее "забронировать" время. Для этого надо отравить письменное обращение или электронное письмо не ранее 15 и не позднее 3 дней до даты проведения мероприятия. В нем необходимо указать: цель акции, дату и время его начала и окончания, предполагаемое количество участников, а также свои контактные данные.

Принимать и регистрировать заявления будут по будням с 9.00 до 17.00. График всех мероприятий будут публиковать на официальных сайтах парков и дублировать их на специальных стендах.



Фото: park-gorkogo.com

Сами площадки к маю оборудуют декоративными ограждениями, системами видеонаблюдения, информационными стендами, освещением, местами для стоянок автомобилей полиции и "скорой помощи", а также мобильными туалетами.

Кроме того, будут проведены коммуникации для подключения электрооборудования организаторами акций. Стоит отметить, что на публичных площадках запрещается продажа продукции в стеклянной таре и спиртных напитков.

Марина Чуркина