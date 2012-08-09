В "Сокольниках" пройдет молодежный спортивный фестиваль

ИТАР-ТАСС

11 августа в парке «Сокольники» в рамках Международного дня молодежи пройдет фестиваль «Moscow Zdrav Fest» - молодежь - за здоровый образ жизни!

По сообщению организаторов, проект является частью серии мероприятий, в задачах которых стоит пропаганда спорта и здорового образа жизни.

В программе мероприятия запланированы танцевальные флешмобы, массовая зарядка-разменика под руководством фитнес-тренера, марафон на 2 км, театрализованное спортивное шоу XIX века «Преемственность спортивных традиций сквозь века», а также несколько спортивных и танцевальных мастер-классов. Завершится день финальным гала-концертом.

Начало в 13.00 часов на главной сцене парка (4-й Лучевой просек).