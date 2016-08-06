"Леди на велосипеде" прокатятся по Сокольникам

Фото: facebook.com/Sokolnikilike2bike

7 августа в парке "Сокольники" состоится четвертый велопарад "Леди на велосипеде". Об этом сообщает официальный сайт заезда.

Концепция проекта заключается в попытке доказать, что любая женщина на велосипеде может оставаться элегантной горожанкой. Как отмечают организаторы, за время существования проекта участницы велопарада демонстрировали моду 60-х годов, круизные наряды и перевоплощались в кинодив ХХ века. В этот раз темой заезда станет Lady’s Flower Show, что отразится на декоре площадок мероприятия – они будут украшены цветами.

Возраст участниц не ограничен. В заезде принимают участие и девочки в возрасте до 12 лет, однако при условии, что их сопровождают родители. Среди других обязательных условий – продуманный образ, соответствующий тематике, включая прическу, платье и аксессуары; стилизованный велосипед. Девушкам разрешается появиться в парке со спутником, если его костюм будет гармонировать с туалетом спутницы.