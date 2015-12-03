Фото: m24.ru/Анастасия Самсонова

На катке в парке Горького появилась лавочка с обогревом, об этом m24.ru сказали в пресс-службе парка. Она установлена за счет спонсорских средств.

"Лавочку установили за счет средств нашего спонсора. Она находится на катке в парке Горького, появление других пока не планируется", – пояснили в пресс-службе.

Отметим, первые в Москве лавочки с обогревом появились в декабре прошлого года на ВДНХ, тогда установили 4 скамейки между павильонами №64 "Оптика" и №66 "Культура".



"Лавки находятся в рабочем состоянии, установка новых пока не планируется", – сказали m24.ru в пресс-службе парка.

Поверхность таких скамеек нагревается в зависимости от температуры воздуха. К примеру, она нагреется до 15 градусов тепла, когда на улице будет минус 20. Если столбики термометров достигнут 0 – лавочки нагреются до 5 градусов.

При этом в "Сокольниках" теплые скамейки в ближайшее время вряд ли появятся, сказал m24.ru директор парка Андрей Лапшин.

"Мы установим в Сокольниках такие лавки после того, как найдутся соответствующие спонсоры, за собственные средства мы их ставить не будем", – подчеркнул он.

Напомним, более 184 подземных переходов Москвы оборудованы системой подогрева ступенек. Она включает в себя специальный кабель, который прокладывают под каждую ступеньку и подсоединяют к датчику температуры. При сильных морозах и во время образовании наледи на ступеньках датчик включает обогрев.

Также в ноябре этого года у роддома №4 на улице Новаторов в Москве появилась первая отапливаемая остановка. В ней работает Wi-Fi и система видеонаблюдения, они могут питаться от солнечных панелей.