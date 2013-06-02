В "Сокольниках" открывается аттракцион-имитатор полета на истребителе

В парке "Сокольники" устанавливают новый аттракцион - имитатор полета на истребителе Air race. Его привезли из Италии, монтаж производят итальянские специалисты.

За рубежом Air race считается одним из самых посещаемых аттракционов. Посетители получают возможность ощутить на собственном опыте "бочку" - фигуру высшего пилотажа, при которой самолет вращается на 360 градусов, а пилот испытывает серьезные перегрузки.

Запустят аттракцион через неделю.

Пока же посетители проверяют другие новинки парка, в том числе автодром. Всего в "Сокольниках" появится 24 новых аттракциона. Все они будут на одной площадке рядом с песочной аллеей. Полных монтаж должен завершиться к концу июля - началу августа.

Самый дешевый билет будет стоить 50 рублей, самый дорогой - не более 300.

Ранее стало известно, что из почти 400 городских качелей и каруселей у 50 истек срок действия. В "Сокольниках" демонтировали аттракционы "Пеликановый кот", "Паровозик Рио-Гранде", "Манеж" и "Поросята". Из восьми колес обозрения, находящихся в Москве, работать будут четыре: два - в Измайловском парке и по одному в ВДНХ и "Сокольниках".