Шансы на успех в фигурном катании выше, чем перед Ванкувером - Роднина

"Интервью": Олимпийские игры должны стать праздником - Роднина

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в интервью телеканалу "Москва 24" рассказала о том, насколько поменялся Сочи в связи со строительством спортивных объектов, о шансах сборной России в фигурном катании и с каким настроением она встречает предстоящую Олимпиаду.

Говоря о ситуации в фигурном катании, олимпийская чемпионка отметила, что сейчас все более благополучно, чем было в Ванкувере. У российской сборной есть хорошие шансы на успех во всех видах программы, в том числе и в женском одиночном катании, чего давно уже не было.

Роднина также затронула вопрос с включением в состав сборной Евгения Плющенко, который занял на чемпионате России только второе место. "Мы сами создали себе эту ситуацию. Когда есть четкая система отбора, тогда нет никаких вопросов. А мы где-то кому-то создаем особые условия. В наше время, даже если ты был очень именитым спортсменом, чемпионат Советского союза определял команду, которая будет выступать за страну. Плющенко, надо отдать ему должное, заранее говорил, что не поедет на чемпионат Европы, а Ковтун показал, что его желание пока не в ладах с его техникой и моральной подготовкой", - сказала депутат Госдумы.

По ее словам, город Сочи мало изменился за время подготовки к Играм, так как в нем олимпийских строек не было. "В городе реставрировались и приводились в соответствующее состояние уже имеющиеся гостиницы, а также вся инфраструктура - дороги, системы энергообеспечения. Все олимпийские объекты находятся на Красной поляне и в Имеретинской долине. Город получил отремонтированный железнодорожный и морской вокзалы. От аэропорта идет совершенно новая дорогая к центру. Появилась объездная дорога, которая должна разгрузить транспортные потоки", - сказала Роднина.

"На Олимпийские игры поеду с хорошим настроением, но слегка тревожным, потому что есть волнение. Не важно ты тренер, спортсмен или турист. Это ожидание чего-то нового и неожиданного приносит очень хорошие ощущения", - добавила олимпийская чемпионка.