Россия показала спортивную мощь - западные СМИ об Олимпиаде в Сочи

Фото: ИТАР-ТАСС

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах назвал Олимпиаду в Сочи великолепной, отметив, что от спортсменов не поступило ни одной жалобы.

По его словам, участники Игр в восторге от сооружений и их впечатлило то, насколько близко олимпийские деревни находятся от мест соревнований. "Эти Игры были великолепными и в определенной степени уникальными в плане логистики, так как спортсмен мог прийти на завтрак и пешком дойти на тренировку за несколько минут", - передает слова Баха РИА Новости.

Иностранные СМИ также высоко оценили проведение Игр в Сочи. Так, американская газета Los Angeles Times отмечает, что Россия выполнила свои обещания: предоставила потрясающие спортивные объекты и должную атмосферу на Олимпиаде.

New York Times пишет, что Россия продемонстрировала свою восстановленную спортивную мощь, завоевав рекордное количество медалей после провала в Ванкувере-2010. На домашних Игр российские спортсмены выиграли 33 медали: 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых наград. Газета также отмечает остроумную задумку с нераскрывшимся олимпийским кольцом во время церемонии закрытия.

Британская Daily Telegraph отмечает, что хозяева Олимпиады организовали событие невероятных масштабов и сложности, и справились с ним успешно. России есть чем гордиться, ведь стадионы были прекрасны, болельщики многочисленны, а спортсмены добивались высоких результатов, пишет газета. Издание не забывает упомянуть, что две золотые медали России принес сноубордист Вик Уайлд, ранее американский гражданин. Однако автор материала считает символичным, что спортсмен из США стал россиянином не "по расчету", а "по любви", женившись на российской спортсменке Алене Заварзиной, выступающей в той же дисциплине.

"Видимо, мир на самом деле меняется, как показали фотографии счастливой пары Виктора и Алены, которые превратили старую вражду времен "холодной войны" в теплую историю любви", - пишет газета.

Голландская пресса, отмечая успехи своих конькобежцев, не забывает упомянуть и Россию, организовавшую соревнования на высшем уровне.

"Во время церемонии закрытия Игр Россия продемонстрировала прекрасное чувство юмора и самоиронию. Танцовщики сформировали пять колец, одно из которых - самое правое - раскрылось не сразу. Все тут же вспомнили церемонию открытия Олимпиады, когда снежинка, которая должна была стать пятым олимпийским кольцом, из-за технических неполадок не раскрылась", - цитирует ИТАР-ТАСС комментаторов американского канала NBC.

Положительно отзываются об организации Олимпиады и сами спортсмены. "Жить здесь было просто прекрасно, впечатляющие стадионы. Нас отлично кормят. Я тут был год назад на соревнованиях. Все очень круто поменялось! А еще в России отлично болеют!", - приводит слова конькобежца сборной Нидерландов Йоррит Бергсма Первый канал.

"Я отлично провела здесь время. У меня не было особых ожиданий, а в итоге я была просто потрясена увиденным. Настроение добавляла отличная погода. Иногда мне казалось, что я нахожусь в отпуске: солнце, море и великолепное настроение. О Сочи у меня останутся только самые хорошие воспоминания", - цитирует фигуристку Каролину Костнер Чемпионат.ком.

Также отметил отличное проведение олимпиады легенда мирового хоккей и капитан сборной Финляндии Теему Селянне. "Это была отличная история, отличный турнир. Россия определенно может гордиться тем, как провела Олимпиаду, все было организовано на высшем уровне", - передает слова 43-летнего хоккеиста Р-Спорт.