Плющенко выступит в командных и личных соревнованиях Олимпиады

Фото: ИТАР-ТАСС

Российский фигурист Евгений Плющенко намерен выступить на Олимпиаде в Сочи как в командных, так и в личных соревнованиях.

"Конечно. Я буду выступать и в командных, и в личных соревнованиях", - сказал спортсмен порталу Team Russia-2014.

Он отметил, что чувствует себя хорошо и травмы его пока не беспокоят. "Я приехал, чтобы хорошо сделать свою работу. Надеюсь на хороший результат и на хорошее здоровье", - подчеркнул фигурист.

Отметим, что Евгений Плющенко первым из российских фигуристов прилетел сегодня в Сочи. Ранее было принято решение, что он станет единственным представителем России в мужском одиночном турнире.

На последних Олимпийских играх в Ванкувере Плющенко выиграл серебряную медаль, уступив победителю Эвану Лайсачеку лишь 1,31 балла. Тогда свой проигрыш фигурист объяснил предвзятостью судей.

За свою карьеру Евгений Плющенко выиграл золото Олимпиады в Турине 2006 года, дважды становился серебряным медалистом Олимпиад (2002 и 2010 годов), трижды выигрывал чемпионат мира и семь раз - чемпионает Европы.